CorSera - L’obiettivo di Pioli: Ibra pienamente a disposizione per il Porto

Senza Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz, il Milan - inutile girarci intorno - perde tantissimo. Come riporta il Corriere della Sera, a compensare, almeno per quanto riguarda la personalità, ci proverà Ibrahimovic. Contro il Verona lo svedese dovrebbe andare in panchina: la decisione definitiva sarà presa solo stamattina, ma c’è fiducia. L’idea di Pioli è avere Ibra pienamente a disposizione per la sfida di Champions contro il Porto.