CorSera - L'UEFA "perdona" la Juve: che beffa per Milan e Inter che dovranno pagare 4 mln per partecipare alla Champions

Dopo settimane di "minacce", alla fine la UEFA ha inviato una lettera alla Juventus per ammetterla alla prossima Champions League: il presidente Ceferin ha parlato a lungo di sanzioni per la questione Super League, ma alla fine ha invitato i tre club ribelli (Real Madrid e Barcellona oltre ai bianconeri) a giocare la più importante competizione europea per club nella stagione 2021-2022. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, si tratta di una vera e propria beffa per le altre società del progetto Superlega, tra cui Milan e Inter, che che dopo l’immediata retromarcia saranno ora obbligate a pagare circa 4 milioni di euro per partecipare alla Champions.