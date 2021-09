CorSera: "La Juve non svolta. Punto pesante per i rossoneri"

"La Juve non svolta. Punto pesante per i rossoneri": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan è tornato da Torino con un punto pesantissimo in tasca e il primo posto in classifica insieme all'Inter, in attesa di Udinese-Napoli di stasera. Non riparte invece la formazione bianconera di Allegri che si trova al terz'ultimo posto in classifica con appena due punti in quattro partite.