CorSera: "Leao lo dice col sorriso: 'Il futuro è al Milan. Per vincere ancora'"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Leao lo dice col sorriso: 'Il futuro è al Milan. Per vincere ancora'". Ieri il portoghese ha presentato il suo libero "Smile" e a precisa domanda sul suo futuro ha risposto chiaro e tondo: "Il mio futuro è al Milan". Il numero 10 milanista ha poi continuato: "Voglio vincere tante cose ancora con questa maglia importante, sono felice qui.

Al Milan sono arrivato bambino, qui mi hanno fatto crescere come giocatore e come uomo. Sono arrivati poi momenti difficili e sono sempre stati con me. Quindi non potevo lasciare, perché la mia educazione anche è così. Lealtà, sempre".