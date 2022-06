CorSera - Maldini-Massara: le firme tardano ad arrivare, ma il loro rinnovo non è in dubbio

MilanNews.it

In casa rossonera, si attendono con ansia le firme di Paolo Maldini e di Frederic Massara il cui attuale contratto con il Milan è in scadenza il prossimo 30 giugno: come spiega questa mattina il Corriere della Sera, la loro conferma non sarebbe comunque in dubbio. Oltre al prolungamento, il dt e il ds milanisti attendono di conoscere anche il budget a loro disposizione per iniziare così a muoversi concretamente sul mercato.