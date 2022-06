CorSera - Mercato Milan: in arrivo Origi, rossoneri sulle tracce di Botman, De Ketelaere, Renato Sanches e Scamacca

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Completata la cessione società, con il Milan passato nelle mani di RedBird (Elliott rimarrà con una quota di minoranza), in via Aldo Rossi è arrivato il momento di iniziare a pensare al mercato estivo e chiudere alcuni colpi già impostati da tempo da Maldini e Massara. Come riporta il Corriere della Sera in edicola stamattina, è ormai tutto fatto per l'arrivo di Origi, ma i rossoneri, che puntano a rinforzare la rosa di Pioli per confermarsi in Serie A andare il più avanti possibile in Champions League, sono sulle tracce anche di Botman, De Ketelaere, Renato Sanches e Scamacca.