CorSera - Mercato Milan: Origi è più di un'idea se il Liverpool non eserciterà l’opzione unilaterale di rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i nomi che vengono accostati con più insistenza al Milan in vista della prossima stagione c'è anche quello di Divock Origi, che è in scadenza di contratto con il Liverpool. Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, il centravanti belga è più di un'idea per il Diavolo, ma solo se i Reds non eserciteranno l’opzione unilaterale di rinnovo.