CorSera - Milan, allarme Ibra: c'è il rischio dell'intervento chirurgico al ginocchio

C'è preoccupazione in casa rossonera in merito alle condizioni del ginocchio di Zlatan Ibrahimovic, il cui recupero non sta andando come sperato: come riporta stamattina il Corriere della Sera, i tempi rischiano di allungarsi soprattutto se la terapia conservativa non dovesse risolvere il problema e quindi dovesse essere necessario un intervento chirurgico.