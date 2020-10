CorSera - Milan, Bonera positivo al Covid-19 ma non ha contatti diretti con la squadra

Daniele Bonera, collabore tecnico di Stefano Pioli, è risultato positivo al Covid-19, mentre, dopo l'ultimo tampone, tutti i giocatori presenti a Milanello sono risultati negativi. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, l'ex difensore non ha contatti diretti con i calciatori rossoneri, anche se lavoro sul campo (per esempio non condivide con loro nè lo spogliatoio né il ristorante).