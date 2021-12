CorSera - Milan, Botman in cima alla lista. Sondaggio per Diallo

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la difesa, un giocatore che possa sostituire l’infortunato Simon Kjaer. Come riporta il Corriere della Sera, che fa il punto sulle strategie del club rossonero in vista del mercato di gennaio, Sven Botman sarebbe il primo nome della lista, ma il Lille chiede non meno di 30 milioni per il suo cartellino. Ecco perché parallelamente i dirigenti dell’area tecnica hanno sondato il terreno con il Psg per ottenere in prestito Diallo, in esubero nella squadra di Pochettino.