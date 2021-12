CorSera - Milan, Botman nel mirino per la difesa

È un momento complicato per il Milan, che in una settimana ha perso la Champions e il primo posto in campionato. Come sottolinea il Corriere della Sera, alla luce anche dei numerosi infortuni che hanno letteralmente decimato la rosa di Pioli, a gennaio bisogna tornare sul mercato. In difesa, ad esempio, è necessario l’acquisto di un giocatore che possa sostituire l’infortunato Simon Kjaer. Stando a quanto riferito dal noto quotidiano, sul taccuino di Maldini e Massara, tra gli altri profili, c’è anche quello di Sven Botman, 22enne centrale olandese di proprietà del Lille.