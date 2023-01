CorSera - Milan, cambio di modulo in vista del derby: l'idea di Pioli è il 4-3-3

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In questo momento, uno dei problemi principali del Milan è che la squadra è poco compatta e prende troppi gol. Per questo Stefano Pioli sta valutando un cambio di modulo a partire dal derby di domenica: il tecnico rossonero passerà infatti con ogni probabilità al 4-3-3, inserendo quindi un centrocampista in più per dare maggiore solidità alla sua squadra. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.