CorSera - Milan-De Ketelaere: i rossoneri non intendono andare oltre i 30 mln nonostare i 37 mln offerti dal Leeds

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan vuole accelerare per arrivare a Charles De Ketelaere del Bruges: il club di via Aldo, forte del gradimento del giocatore belga, non intende salire oltre quota 30 milioni di euro, nonostante il Leeds abbia messo sul piatto 37 milioni.