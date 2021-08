CorSera - Milan, Florenzi può arrivare in prestito con diritto di riscatto legato alla qualificazione in Champions

Il Milan ha scelto il suo nuovo terzino destro, vale a dire Alessandro Florenzi, che è in uscita dalla Roma: come riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola stamattina, il giocatore, che un mese fa ha vinto l'Europeo con l'Italia, può arrivare a Milanello in prestito con diritto di riscatto legato alla qualificazione in Champions.