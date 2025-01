CorSera - Milan-Gimenez: difficilmente ci sarà una svolta prima di mercoledì

Il Milan non molla la presa per Santiago Gimenez e, dopo aver ricevuto un primo rifiuto dal Feyenoord, è pronto ad alzare la sua offerta da circa 30 milioni di euro: i rossoneri stanno preparando un rilancio per avvicinarsi il più possibile alla richiesta tra i 40 e i 50 milioni del club di Rotterdam. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che però difficilmente ci sarà una svolta, in un senso o nell’altro, prima di mercoledì quando la squadra olandese si giocherà contro il Lille la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3