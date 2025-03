CorSera: "Milan, gli errori di una stagione choc. Dalla panchina al mercato: si cambia"

In merito al momento negativo del Milan, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Milan, gli errori di una stagione choc. Dalla panchina al mercato: si cambia". Siamo solo a marzo, ma la stagione del Diavolo è già da buttare visto che l'obiettivo minimo, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League, è praticamente impossibile da raggiungere. Si tratta di un fallimento che arriva da lontano e che nasce dai troppi errori commessi in estate e anche prima: innanzitutto non è stato preso un vero direttore sportivo dopo gli addii di Maldini e Massara.

Un'altra scelta sbagliata è stata senza dubbio l'allenatore perchè Paulo Fonseca non era l'uomo giusto da mettere sulla panchina milanista, così come anche su alcuni giocatori sono stati commessi troppi errori: da Morata ad Emerson Royal, i nuovi non hanno mai convinto. Il mercato invernale è servito per provare a rimediare, ma, dopo la reazione iniziale con l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao e la conquista della Supercoppa Italiana, la squadra rossonera è è tornata quella deludente della prima parte di stagione. A giugno ci sarà quindi una nuova e importante rivoluzione dentro e fuori dal campo. Anche tre big come Leao, Theo Hernendez e Maignan potrebbero salutare in estate se dovessero arrivare delle offerte interessanti per il Diavolo.