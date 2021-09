CorSera - Milan, Ibra potrebbe tornare a disposizione di Pioli per l'Atletico Madrid

Quando tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic? Se lo chiedono tutti i tifosi milanisti, ma una risposta certa non c'è ancora: lo svedese, alle prese con un'infiammazione del tendine d'Achille sta meglio, ma lo staff medico rossonero non intende correre rischi e dunque il giocatore tornerà a disposizione di Pioli solo quando sarà pienamente recuperato. Secondo il Corriere della Sera, la speranza a Milanello è che Ibra riesca a rientrare per il match di martedì prossimo in Champions League contro l'Atletico Madrid a San Siro.