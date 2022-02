CorSera - Milan, Ibra verso il forfait nel derby. A rischio anche la Lazio in Coppa Italia

Zlatan Ibrahimovic, salvo clamorose sorprese, non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il derby in programma domani sera a San Siro: lo svedese non ha infatti ancora smaltito l'infiammazione al tendine d’Achille che lo aveva costretto a uscire al 28’ di Milan-Juventus di due settimane fa. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il numero 11 rossonero è a rischio anche per il match di mercoledì contro la Lazio in Coppa Italia.