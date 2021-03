Giocare senza Kjaer e Ibrahimovic è complicato, farlo senza Bennacer e Theo Hernandez è ancora peggio. Le assenze cominciano a pesare. E lo si è visto ieri a Genova. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, il rientro dei titolari è fondamentale. Ibra potrebbe tornare già col Sassuolo, così come Theo. Per Kjaer servirà forse qualche giorno in più.