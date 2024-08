CorSera - Milan, Kalulu ha cambiato idea: ha detto sì alla Juventus

Sembrava ormai un affare saltato e invece Pierre Kalulu ha cambiato idea e ha deciso di accettare il trasferimento alla Juventus: il francese, fuori dai piani tecnici di Paulo Fonseca in rossonero (non è stato nemmeno convocato per il Torino), ha infatti detto sì ieri sera alla corte dei bianconeri e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che ricorda che l'accordo tra Milan e Juventus è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di ricatto. In un primo momento, l'ex Lione non era convinto di trasferirsi a Torino non avendo la certezza di un posto da titolare e non era convinto nemmeno della formula del trasferimento, ma nelle scorse ore ci sono state diverse telefonate da parte del club juventino che alla fine hanno fatto sgretolare il muro di resistenza di Kalulu.