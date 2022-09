CorSera: "Milan, niente drammi: 'Torneremo più forti'. Ma la difesa preoccupa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, niente drammi: 'Torneremo più forti'. Ma la difesa preoccupa": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riporta il messaggio sui social di Leao dopo la sconfitta contro il Napoli. In casa rossonera ci sono però due temi che preoccupano: i troppi gol subiti e gli infortuni. In particolare, c'è grande attesa per conoscere l'entità dell'infortunio muscolare di Theo Hernandez.