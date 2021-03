"Milan, obbligo di ripartenza per la missione Champions": titola così stamattina il Corriere della Sera in merito al momento difficile dei rossoneri. Dopo il deludente pari contro l'Udinese, la squadra di Pioli deve riprendere subito la corsa in campionato per blindare il prima possibile il posto in Champions League, che resta l'ooiettivo prioritario del Diavolo.