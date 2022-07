CorSera - Milan, oggi i rossoneri invieranno la proposta da 30 milioni più 5 di bonus al Bruges per De Ketelaere

MilanNews.it

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, sono ore decisive per la chiusura della trattativa tra il Milan e il Bruges per Charles De Ketelaere: il club di via Aldo Rossi invierà infatti oggi la sua nuova offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus. I rossoneri sperano di arrivare alla fumata bianca già entro domani.