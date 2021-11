CorSera - Milan, oggi la firma di Pioli sul nuovo contratto: i dettagli dell'accordo

E' attesa per oggi la firma di Stefano Pioli sul suo nuovo contratto con il Milan. L'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce che per il tecnico rossonero è pronto un biennale fino al 2024 a 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Per l'allenatore parmigiano si tratta di un porlungamento assolutamente meritato visto che ha saputo riportare in alto il Diavolo dopo diverse stagioni molto deludenti.