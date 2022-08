CorSera: "Milan, Pioli vede gli occhi giusti. L’impatto di CDK"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Milan, Pioli vede gli occhi giusti. L’impatto di CDK". Ieri, alla vigilia dell'esordio in campionato della sua squadra contro l'Udinese (stasera alle 18.30), il tecnico rossonero ha dichiarato in conferenza stampa di aver aver visto nei suoi ragazzi gli stessi occhi e lo stesso spirito della scorsa stagione, culminata con la conquista dello scudetto. Tra i più attesi stasera c'è sicuramente Charles De Ketelaere, il quale partirà dalla panchina, ma chi vive Milanello giorno per giorno assicura che il suo impatto è stato notevole.