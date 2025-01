CorSera: "Milan, pugno duro e mercato per una rincorsa da 80 milioni"

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così questa mattina: "Milan, pugno duro e mercato per una rincorsa da 80 milioni". I rossoneri devono risalire in fretta la classifica in campionato perchè c'è un posto in Champions League che vale 80 milioni di euro. Di certo, giocando come sabato contro la Juventus, il quarto posto rischia di diventare un miraggio. Dopo il ko contro i bianconeri, Sergio Conceiçao è furioso e a chi gli sta vicino averebbe confessato di non aver mai allenato in carriera un gruppo con così poco carattere, così poca voglia di vincere. Ieri alla ripresa degli allenamenti a Milanello, il tecnico rossonero ha voluto mettere i giocatori davanti alle proprie responsabilità: "Prendetevi le vostre responsabilità" il senso della sua accusa ai calciatori milanisti.

Un aiuto a Conceiçao nella ricorsa Champions può arrivare in queste ultime due settimane di mercato invernale: a brevissimo è attesa per firma di Kyle Walker che sbarcherà in rossonero dal Manchester City in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Abbandonata la pista Rashford, per l'attacco resta nel mirino Joao Felix del Chelsea. Il Milan dovrà poi fare qualcosa anche a centrocampo dove Fofana e Reijnders sono alla canna del gas dopo aver giocatore praticamente sempre.