CorSera - Milan, serve ritrovare in fretta il vero Leao: segnali di risveglio a Udine, ma non basta

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera ha le idee molto chiare su cosa serve al Milan per uscire da questa nuova crisi: i rossoneri devono infatti ritrovare in fretta il vero Rafael Leao. Sabato a Udine il portoghese ha fatto vedere qualche segnale di risveglio, ma non può bastare. Da lui ci si aspetta molto di più, soprattutto in fase realizzativa visto che non segna da metà gennaio.