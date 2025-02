CorSera: "Milan, vietato fallire domani col Feyenoord. Conceicao studia il piano-rimonta"

"Milan, vietato fallire domani col Feyenoord. Conceicao studia il piano-rimonta": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista della sfida di domani sera dei rossoneri contro il Feyenoord a San Siro, valido per il ritorno dei playoff di Champions League. Si ripartirà dall'1-0 dell'andata a favore della squadra di Rotterdam e il tecnico milanista sta studiando il piano per la rimonta: se giocheranno i Fab Four, il portoghese lo deciderà solo oggi quando rientrerà dal Portogallo dove è volato ieri per partecipare stamattina ai funerali di Pinto da Costa, storico presidente del Porto scomparso a 87 anni, al quale era legatissimo.

Dopo la vittoria in Serie A contro il Verona, per il Milan di Sergio Conceicao è di nuovo l'ora di preparare un'altra importante partita, quella di domani sera a San Siro contro il Feyenoord. Per necessità logistiche legate al volo di rientro dal Portogallo di Mister Conceição, la conferenza stampa di vigilia verrà condotta domani da Zlatan Ibrahimovic insieme a Fikayo Tomori alle 16.00 a Milanello. La squadra poi si allenerà nel tardo pomeriggio per preparare la partita di martedì sera.