CorSera - Milan, Walker è atteso a ore. Poi serviranno rinforzi a centrocampo e in attacco

Kyle Walker sarà il primo colpo del mercato di gennaio del Milan: il difensore, che arriverà dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto, è atteso nelle prossime ore a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul suo nuovo contratto fino al 2027. Ma l'inglese non sarà l'unico rinforzo perchè i rossoneri sanno bene che servono nuovi innesti anche in mezzo al campo e in attacco, dove si puntano Gimenez del Feyenoord, Felix del Chelsea, Lukebakio del Siviglia. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.

Questi i numeri stagionali di Walker con la maglia del Manchester City:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1159'

AMMONIZIONI: 3