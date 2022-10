MilanNews.it

Contro il Verona, questa sera, Stefano Pioli si affida allo stesso undici sceso in campo martedì sera contro il Chelsea in Champions League. Nelle pagine dedicate ai rossoneri, il Corriere della Sera titola: "Pioli non corre rischi: niente turnover per il ciclo di ferro".