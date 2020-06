CorSera - Quarantena, incontro Gravina-Speranza: per ora la norma non cambia

Nelle scorse ore, c'è un importante incontro tra Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Roberto Speranza, Ministro della Salute, per parlare della questione della quarantena: come riporta il Corriere della Sera, per il momento però la norma, che prevede che in caso di un nuovo positivo tutta la squadra deve andare in quarantena, non cambia. Il numero uno della Federcalcio ci riproverà tra una decina di giorni.