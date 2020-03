CorSera - Rangnick, dubbi su Ibra: ma Elliott e Gazidis pensano al rinnovo

Nella prossima stagione, a meno di clamorosi ripensamenti, Rangnick guiderà il Milan dalla panchina. Secondo le indiscrezioni, Ibrahimovic non sarebbe in cima alle idee del tecnico tedesco, evidentemente non così convinto di mettere un quasi 39enne (tra l’altro una figura ingombrante come Zlatan) al centro di un progetto che sarà almeno triennale. Tuttavia, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, Elliott e Gazidis sarebbero invece dell’idea di prolungare il contratto dello svedese che scade a giugno.