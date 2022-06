CorSera - Rinnovi Maldini e Massara: la scorsa settimana hanno ricevuto le bozze dell’accordo, ma per ora ancora niente firme

MilanNews.it

In casa rossonera continua a tenere banco la surreale e paradossale situazione dei rinnovi di Paolo Maldini e di Frederic Massara, grandi protagonisti della rinascita del Milan, ma il cui attuale contratto scadrà domani. Come rivela il Corriere della Sera stamattina, la scorsa settimana i due dirigenti hanno ricevuto le bozze dell’accordo, però i successivi contatti per arrivare all'intesa definitiva non hanno ancora portato alla fumata biance e soprattutto alle loro firme sul prolungamento.