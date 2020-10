CorSera - Rinnovo Gigio: colloqui in corso tra le parti, ma per ora nessun passo in avanti significativo

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scade il 30 giugno 2021: come riporta questa mattina il Corriere della Sera, i colloqui tra i dirigenti del Milan e l'agente del portiere Mino Raiola sono iniziati da tempo, ma per il momento non sono stati fatti passi avanti significativi verso il prolungamento di Gigio.