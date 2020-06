CorSera - Serie A, si sta per definire l’accordo per le partite in chiaro

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, si sta per definire l’accordo per le partite in chiaro della Serie A: questo week-end, nel quale si giocheranno i recuperi della sesta giornata di ritorno, Atalanta-Sassuolo verrà trasmessa su TV8, mentre Verona-Cagliari andrà in onda sul canale Youtube di Dazn, senza pubblicità prima, durante e dopo le partite.