CorSera - Sfogo contro La Penna: per evitare la squalifica Fonseca cercherà un patteggiamento con la Procura Figc

Dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta in campionato, si è discusso parecchio del duro sfogo di Paulo Fonseca che, subito dopo il triplice fischio finale, ha speso parole piuttosto forti contro l'arbitro del match, Federico La Penna: "Sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile... Non ci sono dubbi su quell'episodio. Io so che quello dell'arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c'è rispetto nei nostri confronti".

Ieri, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa, Fonseca ha cercato di abbassare i toni: "A volte capita di scaldarsi, ma non volevo mancare di rispetto a nessuno". Come riporta stamattina il Corriere della Sera, per la evitare la squalifica, l’allenatore portoghese cercherà un patteggiamento con la Procura Figc.