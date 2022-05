CorSera sulla cessione: "Il Milan resta made in Usa, Investcorp batte in ritirata"

MilanNews.it

Anche il Corriere della Sera ritaglia uno spazio importante per la notizia dell'accordo sempre più vicino tra Elliott, attuale proprietario del Milan, e RedBird Capital. Il titolo recita: "Il Milan resta made in Usa, Investcorp batte in ritirata". Il fondo arabo che, per primo, almeno secondo le indiscrezioni, era arrivato a formulare un'offerta per il club di via Aldo Rossi si sarebbe ormai ritirato dalla corsa. Ha aiutato la sintonia totale tra la famiglia Singer e il fondatore di RedBird Gerry Cardinale, più vicino al modello di gestione dell'attuale proprietà rossonera.