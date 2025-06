CorSera: "Theo sempre più vicino all’addio: si pensa a Udogie per sostituirlo"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così sul mercato del Milan: "Theo sempre più vicino all’addio: si pensa a Udogie per sostituirlo". L'addio di Theo Hernandez è ormai scritto dopo l'incontro tra il club rossonero e il suo agente Quillon. Nella trattativa per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2026, le parti sono parecchio distanti: il Diavolo offre 4 milioni di euro (ore ne guadagna 4,5), il giocatore invece chiede quasi 8 milioni di euro a stagione per firmare il prolungamento.

In via Aldo Rossi stanno già valutando i possibili sostituti di Theo, protagonista di un’ultima stagione molto deludente, accompagnata da alcuni comportamenti che non sono piaciuti alla dirigenza: tra gli obiettivi del Milan ci sono Destiny Udogie, fresco vincitore dell’Europa League con il Tottenham, Junior Firpo, ora al Leeds dopo Barça e Betis, e Maxim De Cuyper, giocatore rivelazione del Bruges.