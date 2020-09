La trattativa per Sandro Tonali è alle battute finali. Come riporta il Corriere della Sera, mancano gli ultimi dettagli sui bonus, ma l’accordo è ormai stato raggiunto. Il giocatore sarà a Milano giovedì per le visite mediche. Il giorno seguente firmerà l’accordo con il Milan un’operazione in prestito con diritto di riscatto da 35 milioni complessivi.