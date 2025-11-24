CorSera: "Tutti attorno a Maignan. Con 3 parate mostruose fa sparire i nerazzurri"
"Tutti attorno a Maignan. Con 3 parate mostruose fa sparire i nerazzurri": titola così questa mattina il Corriere della Sera che esalta Mike Maignan, decisivo ieri nella vittoria per 1-0 del Milan nel derby contro l'Inter con alcuni interventi importanti nel primo tempo e soprattutto un rigore parato nella ripresa a Calhanoglu. Dopo il triplice fischio finale, tutta la squadra è corsa ad abbracciare il portiere francese. "Per i rigori c’è Claudio Filippi, è il migliore in quel ruolo, molto bravo a preparare i portieri sui rigori" ha commentato Max Allegri a fine partita.
Si riporta di seguito il programma della 12esima giornata di Serie A:
SERIE A, LE GARE DEL SABATO
Cagliari-Genoa 3-3
Udinese-Bologna 0-3
Fiorentina-Juventus 1-1
Napoli-Atalanta 3-1
SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA
Verona-Parma 1-2
Cremonese-Roma 1-3
Lazio-Lecce 1-0
Inter-Milan 0-1
SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ
Torino-Como 18.30
Sassuolo-Pisa 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan