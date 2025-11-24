Milan, Athekame dovrà fermarsi per circa un mese

Dall'infermeria rossonera arrivano una buona e una cattiva notizia per Massimiliano Allegri: Santiago Gimenez è infatti vicino al rientro e punta a tornare in campo sabato contro la Lazio a San Siro. In settimana il centravanti milanista, che è fermo dal match contro l'Atalanta per un problema alla caviglia, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e quindi essere poi regolarmente tra i convocati per la gara contro i biancocelesti. 

Chi invece è costretto a fermarsi è Zachary Athekame, tornato dagli impegni con la Svizzera Under21 dolorante al soleo del polpaccio: come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'esterno rossonero dovrà restare fuori per circa un mese
 