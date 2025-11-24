Gazzetta: "Modric leader, baby Bartesaghi. Un primo derby con i fiocchi"
All'indomani dell'1-0 del Milan contro l'Inter, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Modric leader, baby Bartesaghi. Un primo derby con i fiocchi". Sia per Luka Modric che per Davide Bartesaghi quella di ieri è stata la prima stracittadina milanese ed entrambi hanno risposto ancora una una volta presente: il campione croato ha preso il Diavolo per mano ed è stato fondamentale non solo a dare i tempi alla manovra milanista, ma anche in fase di copertura.
Il giovane esterno italiano ha invece giocato una partita molto attenta e nel primo tempo ha avuto anche un'occasione per fare gol: "Il mio primo derby tra i grandi? Sono molto contento e molto onorato, è un sogno che avevo fin da piccolo. Mi sono detto che era la mia occasione, dovevo sfruttare ogni palla e dare il 100% per questa maglia" le sue parole ieri sera nel post-partita a DAZN.
