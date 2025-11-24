Milan, Santiago Gimenez punta al rientro contro la Lazio
Santiago Gimenez sta meglio ed è vicino al rientro: il centravanti messicano, out da qualche settimana per smaltire un problema alla caviglia che lo ha tormentato nell'ultimo periodo, punta a tornare a disposizione di Max Allegri per la prossima gara di campionato dei rossoneri, in programma sabato alle 20.45 a San Siro contro la Lazio. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che in settimana l'ex Feyenoord dovrebbe riuscire ad aggregarsi di nuovo al gruppo milanista a Milanello e far parte poi dell’elenco dei convocati del tecnico livornese per la sfida alla squadra di Sarri.
Dall'infermeria rossonera non arrivano invece buone notizie su Zachary Athekame che dovrà fermarsi per circa un mese: l'esterno svizzero è infatti tornato dagli impegni con la nazionale Under 21 dolorante al soleo di un polpaccio e, da quel che filtra, sarà costretto a rimanere fuori praticamente fino a Natale.
