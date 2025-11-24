Il derby ad Allegri. QS: "Pulisic segna, Maignan para un rigore. Milan in orbita"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Pulisic segna, Maignan para un rigore. Milan in orbita". Il derby di ieri sera è stato vinto dalla squadra di Max Allegri. Decisivi Pulisic, autore del gol vittoria, e Maignan, il quale ha compiuto alcuni interventi importanti nel primo tempo, mentre nella ripresa ha parato un rigore a Calhanoglu. Con questo successo, il Diavolo supera i nerazzurri in classifica e resta attaccato alla Roma capolista (-2).
Si riporta di seguito la classifica aggiornata della Serie A:
Roma 27 punti (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Juventus 20 (12)
Como 18 (11)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 16 (11)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (11)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Lecce 10 (12)
Pisa 9 (11)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)
