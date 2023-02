CorSera - Verso Milan-Torino: Ibra è convocabile, ha 10-15 minuti nelle gambe

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, una mano a Stefano Pioli per uscire dalla crisi può arrivare da Zlatan Ibrahimovic, il quale è vicinissimo al rientro in campo: l'attaccante svedese è infatti convocabile per il match di venerdì contro il Torino a San Siro. Il numero 11 milanista, dopo oltre otto mesi di stop, ha 10-15 minuti nelle gambe.