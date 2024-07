CorSport avvisa il Milan: "Lo United prepara l'assalto a Zirkzee"

Il preferito del Milan per l'attacco resta Joshua Zirkzee, ma più passa il tempo più c'è il serio rischio che l'attaccante olandese se lo possa accaparrare qualcun altro, come il Manchester United ad esempio. I Red Evils sono da sempre la prima rivale del Diavolo rossonero nella corsa alla stella del Bologna, che per il momento è solo certa di lasciare i rossoblù, per quale squadra non si sa ancora.

Stando a quanto riportato stamattina da Il Corriere dello Sport, però, il futuro di Joshua Zirkzee sembrerebbe essere proprio al Manchester United, visto che il club di Old Trafford starebbe seriamente preparando l'assalto finale al classe 2001. Più nello specifico il quotidiano scrive che "Il Manchester United, infatti, sta accelerando per accaparrarselo. I Red Devils sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni al Bologna e hanno offerto alla punta olandese un quinquennale da 6 milioni annui".

Forte dell'accordo e della preferenza, almeno della famiglia, del giocatore, il Milan spera di poter essere ancora in corsa per Joshua Zirkzee, ma l'impressione è che il Manchester United possa riuscire in quello in cui il Diavolo si è impantanato, ovvero nelle commissioni per l'agente anglo-iraniano Kia Joorabchian. Staremo a vedere.