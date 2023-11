CorSport: "Chance per Chukwueze: vuole prendersi il Milan"

"Chance per Chukwueze: vuole prendersi il Milan": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il nigeriano verrà schierato titolare a destra da Stefano Pioli nel prossimo match dei rossoneri contro la Fiorentina quando in attacco mancheranno sia Giroud (squalificato) che Leao (infortunato). A completare il tridente milanista ci dovrebbero essere Okafor in mezzo e Pulisic a sinistra.