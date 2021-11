CorSport - Fischi per Turpin: si perde il fallo sullo 0-1

Analizzando gli episodi da moviola di Milan-Porto, il Corriere dello Sport boccia l’arbitro Clement Turpin. Il fischietto francese - scrive il quotidiano romano - è uscito invece tra i fischi di San Siro per almeno due ragioni: l’errore sul gol del Porto e la gestione dei cartellini. La rete dei portoghesi è viziata da un netto fallo di Grujic su Bennacer, ma il direttore di gara e il Var non intervengono. Per quanto riguarda le sanzioni, Turpin, che ammonisce anche Pioli per proteste, perdona Mehdi al 16esimo (fallaccio su Theo) e punisce Grujic “a chiamata” (dopo le proteste dei rossoneri) al terzo intervento rude.