CorSport: "Ibra senza tempo". Lo svedese è il più longevo multi-marcatore europeo

Ibrahimovic ha infranto l'ennesimo record: a 40 anni e 48 giorni diventa il giocatore più anziano di sempre a realizzare una marcatura multipla in Serie A, grazie alla doppietta messa a segno contro la Fiorentina. Risultato che lo posiziona in vetta anche alla stessa classifica allargata ai cinque maggiori campionati europei. Ora, per, Ibra vuole i record anche in Champions ed ecco che nonostante gli oltre 100 minuti di gioco contro la Viola, lo svedese si candida a una maglia da titolare anche contro l'Atletico, riaccendendo il duello con Giroud. Da dopo l'infortunio, Ibra ha ritrovato un certo feeling con il gol e se dovesse segnare anche in Champions diventerebbe il marcatore più longevo della storia della competizione, come sottolineato dalle colonne del Corriere dello Sport.