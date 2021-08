CorSport - Ibrahimovic freme: il rientro si avvicina

Il rientro di Ibrahimovic si avvicina, scrive il Corriere dello Sport. Lo svedese freme dalla voglia di tornare in campo: "Sto arrivando per te", è il messaggio postato ieri ai social dall'attaccante, L'operazione al ginocchio ha fatto saltare a Ibra l'Europeo, adesso il giocatore lavora senza sosta con l'obiettivo di tornare al proprio posto per la prima di campionato.